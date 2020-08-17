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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании 

РИА Новости и ещё 2 6 часов назад
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Более 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании правоохранителями, около 100 человек — о получении травм в местах временного содержания, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Следственным комитетом продолжается работа по установлению объективных обстоятельств противоправных действий в ходе массовых беспорядков… Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания", — говорится в сообщении СК.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что на сегодня в следственные органы «поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества — служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры».
По данным ведомства, всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка. В пресс-службе обратили внимание, что при наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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