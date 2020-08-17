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Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
«Безобразие!»: Мишустин о погранпереходах в ДФО
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов. Так, на Дальнем Востоке, который он сейчас инспектирует, из 58 таких объектов только четыре находятся в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы. При этом выделенные средства перебрасываются на другие цели.

"Коллеги, честно, ну это безобразие. Я не понимаю!" — заявил глава правительства.

Он уверен, что за четыре года, которые прошли после передачи функций Росграницы Министерству транспорта, можно было какой-то порядок навести.

"Получается, мы все делаем для того, чтобы практически расписаться в собственном неумении организовать работу", — сказал Мишустин.

Премьеру было доложено, что причина в недобросовестных подрядчиках — после 2016 года было возбуждено 13 уголовных дел, пришлось расторгнуть контракты по ряду объектов, но из-за этого сроки строительства сдвигались. "Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками?" — спросил глава правительства.
Он предложил рассмотреть эффективность работы по погранпереходам в масштабе всей страны.

"Давайте серьезно подумаем над тем, как наладить эффективное управление пунктами пропуска", — призвал Михаил Мишустин.

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Комментарии 1
Политика , Михаил Мишустин , Минтранс РФ , Благовещенск
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