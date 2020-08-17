«31 декабря выходного дня гражданам ждать не стоит»

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Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, однако этот момент может быть учтён при переносе выходных дней в 2021 году, говорится в ответе министерства труда и соцзащиты главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.
В начале июля парламентарий направлял соответствующий документ в правительство, Минтруд рассмотрел данное предложение и дал ответ депутату.
"Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день", — говорится в документе, копию которого Нилов опубликован в своём Telegram-канале.
В ответе отмечается, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха "должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности".
"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — добавляется в документе.
Сам Нилов отметил, что, видимо, этот документ нужно понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".
"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим", — добавил депутат.
В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР
внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной в году, чтобы общее их количество осталось неизменным. Кабмин предложение не поддержал.
Максим Топилин
, который тогда занимал пост министра труда, тогда объяснил, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным уже невозможно, слишком поздно. По его словам, это может в частном порядке сделать каждый работодатель, если сочтет нужным. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова
, которая объяснила, что 31 декабря в 2019 году не сделали выходным днем, потому что для принятия подобных решений нужны более длительные сроки. Практически через несколько дней после объявления о том, что возможность переноса существует, главы многих российских регионов начали менять график работы в последние дни года для сотрудников органов власти и бюджетников. Они рекомендовали всем руководителям предприятий и организаций сделать то же самое.
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