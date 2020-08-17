«31 декабря выходного дня гражданам ждать не стоит»

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, однако этот момент может быть учтён при переносе выходных дней в 2021 году, говорится в ответе министерства труда и соцзащиты главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.

В начале июля парламентарий направлял соответствующий документ в правительство, Минтруд рассмотрел данное предложение и дал ответ депутату.

"Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день", — говорится в документе, копию которого Нилов опубликован в своём Telegram-канале.

В ответе отмечается, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха "должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности".

"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — добавляется в документе.

Сам Нилов отметил, что, видимо, этот документ нужно понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".

"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим", — добавил депутат.

В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной в году, чтобы общее их количество осталось неизменным. Кабмин предложение не поддержал.