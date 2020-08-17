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Белоруссия в огне. Главное

Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Фото: Reuters
На днях украинский МИД заявил, что воздержится от оценки результатов президентских выборов в Белоруссии. При этом президент Владимир Зеленский до сих пор не поздравил Александра Лукашенко с победой, ограничившись заявлением о недопустимости насилия и необходимости диалога между властью и протестующими.
Между тем украинские соцсети, улицы и кухни полнятся вывешенными белорусскими флагами, пожеланиями удачи протестующим и ностальгией по временам Майдана. Другие же желают Лукашенко твердости, белорусским змагарам — побыстрее быть запакованными в автозаки, а зародышевому Майдану погибнуть не родившись.
Отсутствие позиции — редкое явление в дипломатии, демонстрация слабости и убогости политической мысли зависимой от внешних сил страны. Но все имеет объяснение.
Для официального Киева поддержать белорусский протест и протестующих — не что иное, как дать лишний повод оппозиционным силам (прежде всего, тем, что стоят сейчас за Петром Порошенко и его политическими сателлитами) для свержения власти Зеленского. Если в Белоруссии поводом стали выборы, то на Украине это могут быть любые движения в сторону мира: принятый совместно с Россией и непризнанными ДНР и ЛНР совместный документ, закон о выборах на неподконтрольных территориях или чего хуже — изменения в Конституции, фиксирующие особый статус Донбасса. И даже — какое-нибудь неудачное заявление президента Украины.
Любое отступление Зеленского от националистической, русофобской линии, заданной его предшественником, грозит главе государства бунтом. И в этом смысле позиции Зеленского, который даже близко не контролирует силовую вертикаль так, как контролирует ее Лукашенко, куда более шаткие, чем у белорусского президента.
К слову, происходящие в Белоруссии события играют на руку именно украинской оппозиции, пытающейся сорвать Минский процесс и денонсировать обязательства Киева по Минским соглашениям. Новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уже заявил о возможности переноса площадки по урегулированию конфликта из Минска в Швецию. Повод, конечно, надуманный — невозможность провести встречу в белорусской столице. Надуманный, потому что никто такую встречу проводить в ближайшее время и не собирался: Россия дала понять Киеву, что без видимого движения по выполнению политической части Минска такие контакты бессмысленны и бесполезны.
Призыв же к протестующим прекратить силовые акции протеста, а тем более официальные поздравления Лукашенко от лица Зеленского будут выглядеть предательством «идеалов Майдана». Ведь белорусы, если судить по публикациям западных СМИ, как и украинцы в 2013-2014 годах борются за свободу, против диктатуры и лучшую жизнь в Европе. В общем, украинский МИД оказался на «растяжке», сравнимой с растяжкой Жан-Клода Ван Дамма в его лучшие годы в кино.
А ведь Белоруссия, будучи союзным государством России, так и не признала вхождение Крыма в состав РФ. Да и см Александр Лукашенко все годы после украинского Майдана демонстрировал лояльность к украинским лидерам, пришедшим к власти в результате госпереворота. Более того, его восприятие трактовки украинских событий куда ближе к официальной позиции Киева, чем Москвы. Тезис о российско-украинской войне в устах Лукашенко звучит столь же непринужденно, как и в словах Петра Порошенко или Владимира Зеленского.
И, несмотря на все это, слова поддержки Лукашенко из Киева не дождался. Да и ждать было бессмысленно: у колонии нет и не может быть собственной политической позиции. Проснувшийся Евросоюз и США дали понять, что результаты выборов и жесткое подавление протестов осуждают, и даже заговорили о санкциях против Минска. С каждым днем протестов вероятность санкций увеличивается. Тут-то украинский МИД и захлебнулся в противоречиях, выдавив из себя жалкое «позиция отсутствует».
Есть и более приземленное объяснение кастрированной позиции украинского МИДа. Вспомним, украинское внешнеполитическое ведомство не сдерживали никакие сантименты во время недавнего обострения армяно-азербайджанского конфликта. Киев решительно встал на сторону Азербайджана, несмотря на всю сложность и запутанность многолетнего карабахского конфликта и инцидентов с ним связанных. Почему?
Здесь все просто. Армения — союзник России. Плюс к тому никакие политические или весомые экономические отношения Киев и Ереван не связывают — разве что поставки армянского коньяка на полки украинских супермаркетов. Другое дело Азербайджан. Последний — ближайший союзник Турции, которая в вопросе Крыма — целиком и полностью на стороне Украины. К тому же, Азербайджан — крупный перспективный поставщик нефти на украинский рынок: работающие в реверсном режиме украинские нефтепроводы периодически принимают азербайджанскую нефть для все еще функционирующих украинских НПЗ.
А теперь вернемся к Белоруссии, которая, как и Армения — союзник России, в том числе и союзник в военно-политических вопросах. По состоянию на первую половину 2020 года, доля белорусского бензина на украинском рынке — 30-35%, дизтоплива — 30-40%. Значительную часть импорта также занимают поставки из России, которые по мере сил балансируются белорусскими. Другими словами, Украина очень зависима от поставок белорусского топлива, так же как и белорусские НПЗ в значительной мере зависимы от стабильного сбыта топлива на Украину. И это все не говоря о других импортных позициях — минудобрениях, грузовиках, шинах и т.д.
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» — Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединится к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Более серьезного и эффективного удара по Белоруссии, чем блокада поставок нефтепродуктов в ЕС и на Украину, трудно представить. Как в этом случае будет извиваться Киев и тамошний МИД, даже трудно представить.
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Политика , СНГ , Статьи , Украина , Жан-Клод Ван Дамм , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Киев
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