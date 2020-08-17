"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" — написала дипломат.