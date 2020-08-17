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Белоруссия в огне. Главное

Захарова назвала лицемерием призыв Макрона поддержать манифестации в Белоруссии 

ТАСС 20 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Франции Эмманюэлю Макрону призывать к поддержке участников протестных акций в Евросоюзе (ЕС), а не мирных манифестаций в Белоруссии. Об этом она написала в понедельник в Facebook.
Макрон 16 августа заявил, что ЕС должен продолжать активно поддерживать участников мирных акций в Минске и других городах Белоруссии.

"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" — написала дипломат.

"Лицемерие как оно есть", — констатировала Захарова.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Соперники Лукашенко не признали результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
Как заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС, сообщество не принимает результаты выборов и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.
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Комментарии 2
Политика , Видео , Светлана Тихановская , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Совет Европы , Минск , Франция
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