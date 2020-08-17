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Дегтярев зачищает Хабаровский край от команды Фургала 

Павел Тиунов и ещё 24 1 час назад
Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края
Фото: © khabkrai.ru / khabkrai.ru
Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв уволил главу регионального Минздрава Александра Витько после того, как с внеплановым визитом посетил одну из поликлиник, говорится в сообщении, опубликованном на сайтерегионального правительства. В частности, главу края не удовлетворила работа по профилактике заболеваний COVID-19.
Речь идет о визите Дегтярева в поликлинику No8 поселка Горький. Губернатор заявил, что в ходе посещения рядового медучреждения «услышал и увидел много нового».
Он подчеркнул, что в поликлинике не соблюдаются требования профилактики заражения коронавирусом: на входе пациентам не меряют температуру, в коридорах — большое скопление людей в очередях «за анализами» и за справками. Кроме того, Дегтярев отметил неуважительное отношение со стороны охранников поликлиники к пенсионерам

«Система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», — заявил глава региона.

В сообщении также говорится, что из всех жалоб и обращений, поступающих в правительство, 90% из них касаются обслуживания в сфере медицины. В результате от своей должности был освобожден министр здравоохранения края Александр Витько. Его место займет заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.
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Политика , Михаил Дегтярев , Минздрав РФ , Хабаровский Край
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