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Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год 

РИА Новости и ещё 7 12 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев задекларировал свыше 5,4 миллиона рублей дохода за 2019 год, следует из опубликованных на сайте регионального правительства сведений о доходах.
Согласно документу, в 2019 году Дегтярев заработал 5 400 816,55 рублей, в его собственности и у его семьи нет недвижимости. У супруги есть автомобиль Mercedes Benz GLS 350D, ее доход составил 470,5 тысячи рублей. У семьи в пользовании значатся три квартиры площадью 169,7 "квадратов", 80 квадратных метров и 41,5 квадратных метра в России.
Дохода Дегтярева за 2018 год превысил 4,8 миллиона рублей, его супруги — 2 миллиона рублей.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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