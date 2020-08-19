Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев задекларировал свыше 5,4 миллиона рублей дохода за 2019 год, следует из опубликованных на сайте регионального правительства сведений о доходах.

Согласно документу, в 2019 году Дегтярев заработал 5 400 816,55 рублей, в его собственности и у его семьи нет недвижимости. У супруги есть автомобиль Mercedes Benz GLS 350D, ее доход составил 470,5 тысячи рублей. У семьи в пользовании значатся три квартиры площадью 169,7 "квадратов", 80 квадратных метров и 41,5 квадратных метра в России.

Дохода Дегтярева за 2018 год превысил 4,8 миллиона рублей, его супруги — 2 миллиона рублей.