Мишустин призвал к «генеральной уборке» в ДФО

"Я бы хотел от себя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование — красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты — в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места — мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений", — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
"Ну везде так. Дело не в должностях наших. Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок", — сказал премьер.
"Это очень важный элемент и государственного, и муниципального управления, а также территориального развития страны. И на Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от "кладбища" кораблей, немножко убраться", — отметил премьер.
"Экологический туризм, национальный проект "Туризм" — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке", — сказал Мишустин.
"Даже нашли столь необходимые средства уже в этом году, в следующем году, и, конечно, Дальний Восток должен быть жемчужиной этого проекта, мы обязательно это сделаем", — сказал он.