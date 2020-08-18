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Мишустин призвал провести на Дальнем Востоке «генеральную уборку» 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Мишустин призвал к «генеральной уборке» в ДФО
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма.

"Я бы хотел от себя сказать только одну вещь, которую везде заметил. Территориальное планирование — красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты — в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места — мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений", — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Мишустин заметил, что "это можно сделать небольшими средствами, взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию".

"Ну везде так. Дело не в должностях наших. Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок", — сказал премьер.

Глава правительства обратил внимание на опыт территориальное планирование в мире, на зонирование территории, деление земель на категории.

"Это очень важный элемент и государственного, и муниципального управления, а также территориального развития страны. И на Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от "кладбища" кораблей, немножко убраться", — отметил премьер.

"И это просто заиграет совершенно другими красками. Я сейчас могу называть абсолютно любые субъекты Дальнего Востока, где можно точно также об этом сказать", — добавил Мишустин.
Он предложил региональным властям вместе взяться за инициативу "и почистить окружающие территории".

"Экологический туризм, национальный проект "Туризм" — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке", — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что нацпроект сейчас прорабатывается.

"Даже нашли столь необходимые средства уже в этом году, в следующем году, и, конечно, Дальний Восток должен быть жемчужиной этого проекта, мы обязательно это сделаем", — сказал он.

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Политика , Михаил Мишустин , Магадан
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