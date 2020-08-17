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Белоруссия в огне. Главное

Мишустин предложит Путину продлить поддержку медиков деньгами

News.ruиещё 8
10 минут назад
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Правительство России предложит президенту Владимиру Путину в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с коронавирусом. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин при посещении областного онкологического диспансера в Магадане, где он пообщался с персоналом.
Путину предложат продлить поддержку медиков деньгами
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определённого образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными, — цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер добавил, что и выплаты надбавок, установленных медикам в регионах, будут продолжаться до конца 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне Владимир Путин пообещал оставить все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. Заявление прозвучало на встрече с врачами в преддверии Дня медработника. Президент напомнил, что выплаты медработникам освобождены от налогов. Глава государства предложил учесть их при расчёте отпускных независимо от того, когда медработник пойдёт в отпуск.
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Политика,Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Магадан,
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