Путину предложат продлить поддержку медиков деньгами

Премьер добавил, что и выплаты надбавок, установленных медикам в регионах, будут продолжаться до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне Владимир Путин пообещал оставить все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. Заявление прозвучало на встрече с врачами в преддверии Дня медработника. Президент напомнил, что выплаты медработникам освобождены от налогов. Глава государства предложил учесть их при расчёте отпускных независимо от того, когда медработник пойдёт в отпуск.