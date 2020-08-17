Мишустин отчитал губернатора Магаданской области

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магадан с рабочим визитом. В столице Колымы он осмотрел ряд важных объектов — областной онкодиспансер, а также порт. Медучреждением премьер остался доволен. Там сейчас идет ремонт одного из корпусов, который будет продолжаться еще пару лет. Нынешний подрядчик обещает сделать здание устойчивым к суровому климату Магадана. Кроме того, более половины медицинского оборудования в больнице будет отечественным. Как отметил премьер-министр, долю отечественного производителя можно легко довести до 75%.

А вот к порту у Мишустина возникли вопросы. Рыбный терминал магаданского порта больше 10 лет нуждается в ремонте — он фактически остановил работу в 2009 году. Нынешнему губернатору Сергею Носову , как и его предшественникам, не удалось решить эту проблему. У региона попросту нет денег на ремонт. Премьер-министр отметил, что порт превратился в «кладбище кораблей». Он предложил передать порт из городской собственности в областную. И, само собой, помочь региону из федеральных средств.

«Здесь можно будет организовать нормальную работу с тем же финансированием. Но, конечно, нужны четкие гарантии, чтобы подрядчик непременно довел работу до конца», — заявил Михаил Мишустин.

Губернатор Сергей Носов заверил председателя правительства, что готов взять на себя такие обязательства. Тем более, что подобный опыт у Колымы уже есть: в этом году на баланс области передали магаданский аэропорт. Этой осенью власти начнут искать инвестора для реконструкции объекта.

Как ранее писал «ФедералПресс», сейчас премьер-министр находится в длительной поездке по Дальнему Востоку. Он уже посетил Чукотку и Камчатку, а после Колымы премьер отправится в Амурскую область.