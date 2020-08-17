У россиян может появиться новый оплачиваемый выходной

Для родителей первоклашек предлагают ввести специальный оплачиваемый выходной 1 сентября. С данным предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Отмечается, что специальный опрос показал, что среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников высказались о намерении проводить ребенка на первый урок. Еще больше родителей — 83% — сказали, что им нужно брать отгул или отпуск за свой счет для этих целей. Также четверть респондентов рассказала, что хочет договориться с работодателем о том, чтобы начать рабочий день на несколько часов позже. При этом 37% родителей ответили, что у них нет возможности отпроситься с работы.

В обращении отметили мнение психологов, которые считают присутствие родителей на линейке 1 сентября крайне важным для внутреннего спокойствия ребенка (особенно для первоклассников).