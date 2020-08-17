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У россиян может появиться оплачиваемый выходной на 1 сентября 

Свободная пресса и ещё 15 33 минуты назад
У россиян может появиться новый оплачиваемый выходной
Фото: ТАСС
Для родителей первоклашек предлагают ввести специальный оплачиваемый выходной 1 сентября. С данным предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Отмечается, что специальный опрос показал, что среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников высказались о намерении проводить ребенка на первый урок. Еще больше родителей — 83% — сказали, что им нужно брать отгул или отпуск за свой счет для этих целей. Также четверть респондентов рассказала, что хочет договориться с работодателем о том, чтобы начать рабочий день на несколько часов позже. При этом 37% родителей ответили, что у них нет возможности отпроситься с работы.
В обращении отметили мнение психологов, которые считают присутствие родителей на линейке 1 сентября крайне важным для внутреннего спокойствия ребенка (особенно для первоклассников).

«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — приводит выдержку из обращения РИА "Новости".

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Комментарии 5
Политика , Образование , Общество , Социология , Татьяна Голикова , РИА Новости
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