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В пуле журналистов Мишустина в ДФО выявили новые случаи коронавируса 

ТАСС и ещё 42 43 минуты назад
В пуле журналистов Мишустина в ДФО выявили COVID
Фото: РИА Новости
Новые случаи коронавируса выявлены в пуле журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоке. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства России.

"В ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков. В ближайшее время будет организована их отправка в Москву под наблюдением врачей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и мероприятий", — сообщили в кабмине.

Таким образом, премьерский пул прекращает работу на мероприятиях Мишустина в Благовещенске и ожидает отправления в Москву.
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Политика , Михаил Мишустин
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