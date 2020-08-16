У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус 

"Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие, — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. — На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится".

Журналистская делегация, сопровождающая премьера в этой поездке, сдала уже несколько тестов на коронавирус. Один был сделан еще в Москве, а затем анализ сдавали практически в каждый день "дальневосточной" командировки.

Ранее сообщалось, что вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.

"Дальневосточное турне" главы кабмина началось в четверг, 13 августа, и закончится 18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, в планах Магаданская и Амурская области.