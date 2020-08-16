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В Крыму высмеяли запуск флага Украины на шарах. «Полет Винни-Пуха» 

Ura.Ru 41 минуту назад
«Полет Винни-Пуха»: Крым высмеял поступок Украины
Фото: РИА Новости
Запуск украинского флага на воздушных шариках с территории Незалежной в Крым организовали неадекватные люди. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при главе России Александр Молохов.
По его словам, эта идея напоминает мультфильм про Винни-Пуха.

«Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали неадекватные украинские активисты», — цитирует Молохова РИА «Новости».

15 августа активисты из Украины запустили в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар» связку воздушных шариков с прикрепленным к ней 25-метровым флагом государства, пишет Nation News. Также в небо были запущены две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина».
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Политика , Александр Молохов , РИА Новости , Республика Крым
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