«Полет Винни-Пуха»: Крым высмеял поступок Украины

Запуск украинского флага на воздушных шариках с территории Незалежной в Крым организовали неадекватные люди. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при главе России Александр Молохов

По его словам, эта идея напоминает мультфильм про Винни-Пуха.

«Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали неадекватные украинские активисты», — цитирует Молохова РИА «Новости».

15 августа активисты из Украины запустили в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар» связку воздушных шариков с прикрепленным к ней 25-метровым флагом государства, пишет Nation News. Также в небо были запущены две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина».