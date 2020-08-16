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Белоруссия в огне. Главное

В Минске оппозиция намекнула Лукашенко, что ему пора улетать 

Свободная пресса 2 часа назад
Сегодня во время акции протеста в Минске оппозиция пронесла по улицам транспарант в виде авиабилета на рейс «Минск— Гаага». Об этом пишут белорусские СМИ.
«Саша, мы купили тебе билет в Гаагу», — написано на нем.
На «посадочном талоне» говорится, что рейс выполняет компания Criminalavia, вылет — в 20.20 16 августа. Специально для комфорта Лукашенко ему выделили место в бизнес-классе у окна.
Напомним, в центре Минска сегодня оппозиционеры устроили масштабную акцию протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Митингующие скандируют «Лукашенко — в автозак».
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Гаага , Минск
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