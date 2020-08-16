В Совфеде высказались о возможной помощи РФ Белоруссии

Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал вероятность помощи Минску в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова в воскресенье, 16 августа, приводит РИА Новости.

16 августа стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе очередного телефонного разговора с Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.