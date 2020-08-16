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Белоруссия в огне. Главное

В Совфеде высказались о возможной помощи Белоруссии со стороны России 

Lenta.ru 49 минут назад
В Совфеде высказались о возможной помощи РФ Белоруссии
Фото: ТАСС
Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал вероятность помощи Минску в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова в воскресенье, 16 августа, приводит РИА Новости.
Комментируя разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором последний заявил о готовности оказать содействие в разрешении проблем, член Совфеда пояснил, что «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, и подчеркнул, что речь идет об «исключительных ситуациях».
16 августа стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе очередного телефонного разговора с Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии. С таким предложением выступил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, если нейтрализовать роль «российского вмешательства или даже аннексии», то белорусы сами справятся со строительством демократии.
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Политика , Белоруссия в огне , Олег Морозов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Европарламент , Совет Федерации , РИА Новости , Минск
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