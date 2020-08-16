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Белоруссия в огне. Главное

Путин снова поговорил с Лукашенко 

Lenta.ru 20 минут назад
Путин снова поговорил с Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин снова провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечается, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после выборов, в частности, давление, которое оказывается на власти республики извне. Кроме того, Путин снова подтвердил готовность Москвы оказывать Минску поддержку в разрешении проблем в республике на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Предыдущий разговор двух президентов состоялся в субботу, 15 августа. По итогам беседы Лукашенко заявил, что Россия высказал готовность помочь Белоруссии «при первом же запросе».
До этого Путин общался с Лукашенко 7 августа.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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