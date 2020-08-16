Путин снова поговорил с Лукашенко 

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Как отмечается, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после выборов, в частности, давление, которое оказывается на власти республики извне. Кроме того, Путин снова подтвердил готовность Москвы оказывать Минску поддержку в разрешении проблем в республике на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Предыдущий разговор двух президентов состоялся в субботу, 15 августа. По итогам беседы Лукашенко заявил, что Россия высказал готовность помочь Белоруссии «при первом же запросе».

До этого Путин общался с Лукашенко 7 августа.