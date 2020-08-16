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В Крыму сравнили запуск украинского флага с полетом Винни-Пуха на шаре 

РИА Новости 1 час назад
В Крыму оценили запуск украинского флага
Фото: depositphotos.com
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма бессмысленной акцией, сравнив ее с эпизодом из мультфильма про Винни-Пуха.
Ранее украинские СМИ сообщили, что на границе с Крымом группа украинских активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и 2 тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина". Местонахождение отправленного флага неизвестно.
"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", — сказал Молохов РИА Новости.

По его словам, акция украинских националистов по своей сути пустая, никчемная и бессмысленная. "Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — сказал Молохов.

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Политика , Александр Молохов , РИА Новости , Республика Крым
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