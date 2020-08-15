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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко обсудил с Путиным противодействие «кордону стран» 

Ura.Ru 2 минуты назад
Лукашенко обсудил с Путиным противодействие «кордону стран»
Фото: РИА Новости
Белоруссия не планирует играть роль санитарного кордона для отделения России от Запада. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава республики напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения РФ от западных стран.

«Все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить», — сказал Лукашенко, добавив, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным взаимодействовать в данном вопросе.

По словам белорусского лидера, его единственной целью является сохранение независимого государства.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По их итогам действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После закрытия участков в республике начались массовые протесты. Люди требуют проведения новых выборов главы Белоруссии. Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Латвия , Литва , Эстония
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