Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко 

«Остался один путь из этого кризиса, из этого тупика, — это обратиться за помощью к России», — сказал Жириновский.

Он также порекомендовал Лукашенко задействовать «все наши договоры», активизировать работу спецслужб и приниматься решения быстрее.

«Это большевистская революция продолжается сегодня в Минске. Если бы мы царя не свергли и в октябре 1917 власть не перешла бы к интернационалистам, которых больше волновала мировая коммунистическая революция, сегодня бы этого не было», — подчеркнул лидер ЛДПР, а также сравнил Белоруссию сегодня с Брестской крепостью в июне 1941-го года.

10 августа Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Лидер ЛДПР призвал перестать «содержать дармоеда», имея в виду Лукашенко, и поблагодарил белорусов за мужество.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.