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МИД Германии не располагает деталями предложения Путина провести саммит по Ирану
ТАСС
и
ещё 9
3 часа назад
Фото:
News.ru
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МИД
Германии
не располагает деталями предложения Путина провести саммит по Ирану, но открыт к поиску компромисса по ядерной сделке — министерство.
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