В России раскрыли планы Запада в Белоруссии 

«…И Путин, и Лукашенко понимают, что задача одна у этой силы, которая пытается сместить Лукашенко, — это сила прозападная, это сила явно враждебная по отношению к России… им нужен плацдарм, я имею в виду Белоруссию, для того, чтобы направить его, этот плацдарм, и в военном, и в политическом смысле против России», — сказал парламентарий.

По его словам, союзнические отношения Москвы и Минска всегда были на высоте, но «турбулентность», которая сейчас наблюдается в республике, мешает этим отношениям.

Леонид Калашников — глава комитета Государственной думы по делам СНГ.

Сегодня президенты Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, касающийся ситуации в Белоруссии.