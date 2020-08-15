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Белоруссия в огне. Главное

В России раскрыли планы Запада в Белоруссии 

Майк Габриелян и ещё 1 11 минут назад
В России раскрыли планы Запада в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Запах желает использовать Белоруссию как плацдарм для окончательного решения российского вопроса.
Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, который состоялся в субботу, сообщает РИА Новости.

«…И Путин, и Лукашенко понимают, что задача одна у этой силы, которая пытается сместить Лукашенко, — это сила прозападная, это сила явно враждебная по отношению к России… им нужен плацдарм, я имею в виду Белоруссию, для того, чтобы направить его, этот плацдарм, и в военном, и в политическом смысле против России», — сказал парламентарий.

По его словам, союзнические отношения Москвы и Минска всегда были на высоте, но «турбулентность», которая сейчас наблюдается в республике, мешает этим отношениям.
Леонид Калашников — глава комитета Государственной думы по делам СНГ.
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Сегодня президенты Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, касающийся ситуации в Белоруссии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что израильский разведчик рассказал о московской ловушке для Запада в Белоруссии.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Калашников Леонид Иванович , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости
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