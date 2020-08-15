В России раскрыли планы Запада в Белоруссии

Депутат Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Запад намерен использовать Белоруссию в качестве плацдарма, который будет использоваться против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в курсе таких планов.
По мнению депутата, прозападная сила "пытается сместить Лукашенко".
Калашников подчеркнул, что Россия и Белоруссия находятся в высоких союзнических отношениях в военной и военно-политической сфере.