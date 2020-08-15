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Белоруссия в огне. Главное

Депутат ГД заявил, что Белоруссия нужна Западу как плацдарм 

Газета.Ru 1 час назад
В России раскрыли планы Запада в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Запад намерен использовать Белоруссию в качестве плацдарма, который будет использоваться против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в курсе таких планов.
По мнению депутата, прозападная сила "пытается сместить Лукашенко".
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Калашников подчеркнул, что Россия и Белоруссия находятся в высоких союзнических отношениях в военной и военно-политической сфере.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Калашников Леонид Иванович , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Госдума
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