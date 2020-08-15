В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг 

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Демонстранты кричат «Хватит врать», «Скажите людям правду», передает РИА «Новости».

Эйсмонт и Кочанова зашли в здание радиокомпании, они проводят встречу с коллективом за закрытыми дверями. Сотрудники компании сообщили, что встреча созывалась срочно.