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В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 24 минуты назад
У здания Белтелерадиокомпании в Минске началась акция протеста, туда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Демонстранты кричат «Хватит врать», «Скажите людям правду», передает РИА «Новости».
Эйсмонт и Кочанова зашли в здание радиокомпании, они проводят встречу с коллективом за закрытыми дверями. Сотрудники компании сообщили, что встреча созывалась срочно.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что президент республики Александр Лукашенко сделал выбор в пользу России.
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Политика , В мире , СНГ , Наталья Эйсмонт , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Минск
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