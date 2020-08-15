Миллионы Газзаева, квартиры Третьяка: спортсмены-депутаты раскрыли доходы

Депутаты Государственной думы опубликовали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Фото: sports.ru sports.ru

Мы собрали данные по всем спортсменам.

Антон Шипулин

Доход: 2,7 млн.

Имущество: 11 земельных участков – под ИЖС, для с/х использования, дачный, садовый, парковый (от 287 до 112865 квадратных метров), 2 жилых дома, 2 квартиры, 2 гаража, 4 нежилых помещения, 3 помещения.

3 автомобиля, мотоцикл, снегоболотоход, прицеп. Интересно, что не указана арендованная квартира на срок депутатских полномочий.

Еще у семьи: квартира (безвозмездное пользование) – 130 квадратных метров, оформлена на жену и обоих детей.

Лучший российский биатлонист десятилетия пришел в Госдуму меньше года назад, уверенно победив на довыборах по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

Артур Таймазов

Доход: 5,05 млн. Годом ранее составлял 4,61.

Имущество: квартира 82 квадратных метра, легковой автомобиль. В безвозмездном пользовании – земельный участок 26 соток и жилой дом 315 квадратных метров, плюс депутатская квартира.

Еще у семьи: у троих детей в безвозмездном пользовании квартира 231,4 квадратных метра (не та, что выдана на срок депутатских полномочий).

Таймазов – депутат Госдумы с 2016-го. Прошлым летом его лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга; у борца остался титул Игр-2004.

Ирек Зиннуров

Доход: 5,68 млн. Годом ранее составлял 5 млн.

Имущество: земельный участок для ведения садоводства (6 соток), 2 квартиры, плюс депутатская.

Еще у семьи: доход супруги – 0,37 рубля (да, 37 копеек). Участки для жилищного строительства (8 соток), жилой дом (153 квадрата). В безвозмездном пользовании – депутатская квартира, а также одна из квартир мужа.

Двукратный медалист Олимпийских игр в водном поло работает в Думе с 2016-го.

Бувайсар Сайтиев

Доход: 5,86 млн. Годом ранее составлял 5,61 млн.

Имущество: 2 земельных участка под ИЖС (общая долевая собственность), жилой дом 69 квадратных метров. Помимо депутатской квартиры еще одна – в безвозмездном пользовании. Легковой автомобиль.

Еще у семьи: у супруги – один из участков и тот же дом в общей долевой собственности, те же две квартиры в пользовании.

У четверых детей (из пяти) в общей долевой собственности участок и дом, у двоих – квартира.

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе избран депутатом в 2016-м.

Владимир Драчев

Доход: 6,01 млн. Годом ранее составлял 5,38 млн.

Имущество: 3 земельных участка под ИС, жилой дом (658,5 квадратных метра), квартира, здание летнего домика. 2 автомобиля, 2 снегоболотохода.

Еще у семьи: доход супруги за год – 77 тысяч. Земельный участок для организации крестьянского фермерского хозяйства животноводческого и растениеводческого направления (2,27 тысячи квадратных метра).

Драчева пятеро детей; на жену и троих детей оформлены 3 участка в пользовании, тот же жилой дом, 2 квартиры, здание летнего домика.

Драчев избран депутатом в сентябре-2016, а два года спустя возглавил Союз биатлонистов России. Месяц назад его сместили, организовав досрочные выборы – Драчев снялся за пару дней до выборов, сообщив, что хочет сосредоточиться на делах Госдумы.

Дмитрий Сватковский

Доход: 6,34 млн. Годом ранее составлял 4,57 млн.

Имущество: квартира 44 квадрата, квартира в общей совместной собственности 52 квадрата. Квартира в безвозмездном пользовании.

Еще у семьи: у ребенка в безвозмездном пользовании земельный участок для размещения домов ИЖС, жилой дом 363 квадрата.

Олимпийский чемпион-2000 по современному пятиборью в политике давно, но в Думу попал только пару лет назад на довыборах.

Светлана Журова

Доход: 6,58 млн. Годом ранее составлял 5,46 млн.

Имущество: земельный участок под ИЖС в общей долевой собственности (12 соток). Жилой дом в общей долевой собственности (198 квадратов), 2 квартиры (плюс депутатская в пользовании). Легковой автомобиль.

Еще у семьи: у двоих детей в безвозмездном пользовании участок, дом и депутатская квартира.

В 2006-м Журова завоевала золото на Олимпиаде, в 2007-м начала думскую карьеру.

Доход: 6,71 млн. Годом ранее составлял 5,95 млн.

Имущество: земельный участок для садоводства (10 соток), жилое строение (нежилое здание) – 264 квадрата, квартира 80 квадратов, машиноместо. 3 легковых автомобиля, квартира в социальном найме.

Еще у семьи: –

Роднина в Госдуме с 2007-го.

Сергей Чепиков

Доход: 6,81 млн. Годом ранее составлял 6,07 млн.

Имущество: жилой дом, нежилое помещение, легковой автомобиль. В аренде земельный участок 12 соток.

Еще у семьи: доход супруги – 7,7 тысячи рублей. На супругу оформлены земельный участок для с/х использования (9044 квадратных метра), квартира. Помимо думской квартиры – жилой дом в безвозмездном пользовании.

У троих из шести детей 44-метровая квартира (общая долевая собственность). У четырех из пяти – жилой дом в безвозмездном пользовании. У пяти – депутатская квартира.

Чепиков попал в Госдуму и руководство СБР одновременно с Драчевым – в биатлоне Сергей вошел в Правление, где поддерживал все решения давнего друга. Вместе они покинули биатлонную федерацию в середине этого лета.

Анатолий Карпов

Доход: 7,26 млн. Годом ранее составлял 5,73 млн.

Имущество: 3 участка под ИЖС (от 12 до 22 соток), 3 квартиры (одна – в общей совместной собственности), дачный дом в общей совместной собственности.

Еще у семьи: доход супруги – 96 тысяч. 3 квартиры (одна из них – в общей совместной собственности с мужем), тот же дачный дом. Легковой автомобиль.

Гроссмейстер в Думе с 2011-го.

Александр Карелин

Доход: 8,33 млн. Годом ранее составлял 7,37 млн.

Имущество: 7 земельных участков – под ИЖС, земли особо охраняемой территории и объектов – отдых (рекреация), 5 жилых домов (от 20 до 1052 квадратных метров), 2 участка в аренде. 5 легковых автомобилей, 2 мотовездехода, мотоцикл Harley Davidson, автоприцеп.

Еще у семьи: доход супруги – 178 тысяч. Квартира, дом в безвозмездном пользовании, 2 легковых автомобиля (среди тех, что есть и у доход супруги – 178 тысяч. Квартира, дом в безвозмездном пользовании, 2 легковых автомобиля (среди тех, что есть и у Карелина ).

Карелин – ветеран среди спортсменов-политиков: в Госдуме работает непрерывно с 1999-го, вошел туда еще до конца спортивной карьеры.

Дмитрий Пирог

Доход: 9,31 млн. Годом ранее составлял 4,76 млн.

Имущество: 2 квартиры, легковой автомобиль. Плюс депутатская квартира в пользовании.

Еще у семьи: у супруги и двоих детей одна из квартир в безвозмездном пользовании.

Пирог попал в Думу в марте-2017, ему передали мандат Александра Меткина

Алексей Воевода

Доход: 9,48 млн. Годом ранее составлял 14,33 млн (да-да, сейчас снизился).

Имущество: земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (100 соток), нежилое помещение, хозблок, 2 легковых автомобиля. В пользовании (помимо депутатской квартиры) жилой дом на 207 квадратов и участок 10 соток.

Еще у семьи: –

Воевода прошел в Госдуму по региональным спискам в 2017-м. А год спустя МОК лишил его двух золотых медалей Сочи-2014.

Николай Валуев

Доход: 13,23 млн. Годом ранее составлял 7,15.

Имущество: квартира на 45 квадратов в общей долевой собственности, гараж. Мотовездеход, снегоболотоход, снегоход, лодка, лодочный мотор, 3 автоприцепа. В пользовании депутатская квартира и еще одна (в безвозмездном) – 36 квадратов.

Еще у семьи: доход супруги – 9,89 млн. 2 участка – 6 и 68 соток, 2 дома (в Испании – 98 квадратов, в России – 217), 2 квартиры, плюс одна в общей долевой собственности, два нежилых помещения (одно – в общей долевой собственности). Легковой автомобиль и бортовой прицеп.

У одного ребенка – квартира в общей долевой собственности.

Валуев заседает в Госдуме с 2011-го.

Вячеслав Фетисов

Доход: 14,98 млн. Годом ранее составлял 12,31 млн.

Имущество: нет, только квартира 132 квадратных метра в безвозмездном пользовании.

Еще у семьи: доход супруги – 9,29 млн. В собственности – земельный участок для строительства комплекса придорожного обслуживания с коттеджной застройкой, 88 соток. 2 квартиры (132 и 1052 квадратных метра), 4 машиноместа, легковой автомобиль и мотовездеход. В безвозмездном пользовании – участок под ИЖС, 12 соток.

Легендарный хоккеист и когда-то главный человек в нашем спорте пришел в Госдуму в 2016-м.

Владислав Третьяк

Доход: 26,07 млн. Годом ранее составлял 22,56 млн.

Имущество: 4 участка – садовые и дачные (от 12 до 75 соток), 2 жилых дома, жилое здание, 2 квартиры в Латвии (по 167 квадратов), 2 квартиры в России (одна – в общей долевой собственности), гараж, машиноместо, хозяйственная постройка, 2 бани, хозблок, беседка, навес, мансарда над хозблоком и сарай. Плюс гараж в безвозмездном пользовании.

Еще у семьи: доход супруги – 1,45 млн. 3 квартиры, одна из которых – в общей долевой собственности, 2 машиноместа. Транспорт семья не задекларировала.

Третьяк не покидает Госдуму с 2003-го.

Валерий Газзаев

Доход: 146,89 млн. Годом ранее составлял 13,67 (опечатки нет, доход вырос в 10+ раз).

Имущество: участок под ИЖС – 15 соток, в общей долевой собственности участок в Испании для эксплуатации существующего жилого дома – 10 соток, жилой дом в Испании на 307 квадратов (тоже в общей долевой собственности). Легковой автомобиль, квартира (270 квадратов) в безвозмездном пользовании.

Еще у семьи: доход супруги – 230 тысяч. 9 участков, 2 жилых дома (плюс испанский в общей долевой собственности). 2 квартиры, дачный дом с хозпостройками, гараж, хозблок, нежилое помещение. В безвозмездном пользовании квартира (та же, что у мужа), плюс легковой автомобиль (не тот, что у мужа).