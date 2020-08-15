Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян 

КИЕВ , 15 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправильным решение белорусских властей вернуть на родину 32 российских граждан, ранее задержанных в республике.

"На мой взгляд, это странно, неправильно и совершенно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях", — написал Зеленский в субботу в телеграм-канале.

Глава украинского государства также заявил, что Киев не пытался повлиять на ситуацию в Белоруссии . «Во-первых, клеветать о вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах.

Белоруссия в ночь на 29 июля сообщила о задержании 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта. Известно, что белорусская сторона передала Украине список задержанных российских граждан. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев допускает возможность присутствия в списке людей, у которых несколько паспортов, в том числе украинские.