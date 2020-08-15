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Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян
Фото: runews24.ru
КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправильным решение белорусских властей вернуть на родину 32 российских граждан, ранее задержанных в республике.
"На мой взгляд, это странно, неправильно и совершенно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях", — написал Зеленский в субботу в телеграм-канале.
Глава украинского государства также заявил, что Киев не пытался повлиять на ситуацию в Белоруссии. «Во-первых, клеветать о вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было», — отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах.
Белоруссия в ночь на 29 июля сообщила о задержании 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта. Известно, что белорусская сторона передала Украине список задержанных российских граждан. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев допускает возможность присутствия в списке людей, у которых несколько паспортов, в том числе украинские.
Генеральная прокуратура РФ 14 августа сообщила, что Белоруссия передала России 32 граждан РФ, ранее задержанных на ее территории, в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Игорь Краснов , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Киев , Минск , Москва
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