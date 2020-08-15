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Зеленский обиделся на Лукашенко, вернувшего наёмников после звонка Путина 

News.ru 1 час назад
Зеленский обиделся на Лукашенко, вернувшего наёмников после звонка Путина
Фото: News.ru
Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Последствия таких действий могут казаться трагичными, высказал мнение политик.
Он отметил, что произошедшее не соответствует «духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи». По мнению украинского лидера, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.
Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют, — написал Зеленский в Telegram.
По его словам, офис генерального прокурора Украины обращался в Генпрокуратуру Белоруссии о выдаче задержанных граждан Украине, однако официальный Минск оставил обращение без ответа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, публично заявлявший о «российском следе», на украинские просьбы официально никак не отреагировал.
Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которые, предположительно, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. В Белоруссии предположили, что те прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.
Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там утверждали, что часть задержанных — украинские граждане.
7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.
14 августа задержанные были возвращены в Россию. Это произошло в рамках Минской конвенции о правовой помощи в соответствии с ходатайством генерального прокурора Игоря Краснова. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Игорь Краснов , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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