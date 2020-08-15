Мишустин поддержал создание научного центра на Камчатке 

«Этот центр поможет сделать Камчатку привлекательной для молодежи. Они поймут, что жизнь в таком регионе ставит интересные и сложные задачи, и выработанные решения потом можно применять в других местах страны и мира. Также он будет способствовать развитию туристической отрасли — за счет привлечения людей для участия в мероприятиях и благодаря выработанным решениям», — рассказал Сергей Самойленко.
«Мне кажется, идея классная, — сказал Михаил Мишустин. — Я бы точно его посетил. То, что вы рассказали, завораживает. Поэтому добро. Светлана Чупшева поддерживает этот проект, и АСИ будет продолжать им заниматься. И в попечительский совет — то, что вы попросили — надо, чтобы Владимир Владимирович Якушев вошел и еще наши коллеги. От Министерства образования и науки, возможно, от Минприроды, Ростуризма».
«Дело даже не в том земельном участке. У нас действительно есть зона на Паратунке, которая находится в заброшенном состоянии многие годы, на которой мы будем рады такие формы развивать. Но это только часть, — сказал Владимир Солодов. — Для меня приоритетом первого порядка является как раз создание таких точек притяжения, магнитов для детей, для молодежи. Это будет не просто земельный участок с палаточным лагерем и кампусом, который мы сделаем потом, а звучащая на всю страну точка притяжения, в которой люди действительно будут узнавать, что Камчатка — место, где не только можно посмотреть медведей или поймать рыбу, но и изменить свое сознание».
«Для Камчатки вертолеты — это жизненная необходимость. Они осуществляют и санитарные вылеты, и тушение пожаров, и доставку наших жителей в самые отдаленные села», — сказал глава региона.
«По территории Камчатки можно перемещаться в основном только авиационным путем. Наземное транспортное сообщение здесь пока только развивается. Коэффициент авиаперевозок населения у нас, наверное, один из самых высоких по Дальнему Востоку. Выше только в Якутии. Но все воздушные суда на Камчатке уже подходят в предельному сроку эксплуатации. Одно из решений — помощь авиакомпаниям в обновлении парка воздушных судов. Такая возможность есть по постановлению правительства от 13 декабря 2011 года, по которому предоставляется субсидия по лизинговым платежам на приобретение воздушных судов. Но в данном постановлении указаны только самолеты, вертолетов там нет. А у нас без вертолетов никуда», — сказал Виктор Сиротин.
«Регулярность на Камчатке зависит только от погодных условий и возможности приема аэропортов, которые находятся в удаленных поселках края. Регулярность перевозок у нас, можно сказать, условная. Если есть погода — однозначно вертолет и самолет летят, здесь вопросов не возникает», — сказал руководитель предприятия.
«Абсолютно очевидно, что к Камчатке особое отношение с точки зрения возможности регулярных рейсов. Очевидно, что они просто не могут здесь быть регулярными. Посмотрим, что мы можем сделать. Я соответствующее поручение по возвращению дам и правительству России, и коллегам из Министерства транспорта. И в целом посмотрим, что мы сможем сделать по субсидированию, для того, чтобы услуги малой авиации были доступны здесь, для жителей Камчатки. Чтобы, когда погода позволяет, все могли и работать, и отдыхать, и заниматься туристическими поездками. Давайте мы по приезду поручим нашим ведомствам проработать этот вопрос», — сказал глава кабинета министров.