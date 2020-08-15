Мишустин поддержал создание научного центра на Камчатке 

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал проект по созданию научно-образовательного центра в поселке Паратунка на Камчатке, сообщает правительство региона.

Проект представил учредитель культурно-просветительского центра «Вулканариум» в краевом центре Сергей Самойленко , сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Планируется, что при создании кампуса будут использованы передовые научные технологии: он будет суперсовременным и экологичным. Например, посетители увидят, как можно использовать термальную воду, работу солнечного коллектора. В центре будут проходить форсайт-сессии, конференции и форумы, в том числе с участием студентов лучших вузов страны. На мероприятиях будут разрабатывать проекты по природосообразному развитию Камчатского края

«Этот центр поможет сделать Камчатку привлекательной для молодежи. Они поймут, что жизнь в таком регионе ставит интересные и сложные задачи, и выработанные решения потом можно применять в других местах страны и мира. Также он будет способствовать развитию туристической отрасли — за счет привлечения людей для участия в мероприятиях и благодаря выработанным решениям», — рассказал Сергей Самойленко.

Деятельность центра начнется уже этой осенью. На Камчатку приедут студенты РАНХиГС , которые защитили яркие проекты по социальному предпринимательству. Возможно, некоторые из их идей найдут применение на полуострове. Однако именно федеральная поддержка поможет сделать проект по-настоящему масштабным и привлечь к решению задач по развитию Камчатки лучшие умы страны.

«Мне кажется, идея классная, — сказал Михаил Мишустин. — Я бы точно его посетил. То, что вы рассказали, завораживает. Поэтому добро. Светлана Чупшева поддерживает этот проект, и АСИ будет продолжать им заниматься. И в попечительский совет — то, что вы попросили — надо, чтобы Владимир Владимирович Якушев вошел и еще наши коллеги. От Министерства образования и науки, возможно, от Минприроды, Ростуризма».

Премьер-министр сообщил, что глава Камчатского края уже нашел подходящий участок для размещения научно-образовательного центра. Владимир Солодов акцентировал внимание на важности этого проекта для развития региона.

«Дело даже не в том земельном участке. У нас действительно есть зона на Паратунке, которая находится в заброшенном состоянии многие годы, на которой мы будем рады такие формы развивать. Но это только часть, — сказал Владимир Солодов. — Для меня приоритетом первого порядка является как раз создание таких точек притяжения, магнитов для детей, для молодежи. Это будет не просто земельный участок с палаточным лагерем и кампусом, который мы сделаем потом, а звучащая на всю страну точка притяжения, в которой люди действительно будут узнавать, что Камчатка — место, где не только можно посмотреть медведей или поймать рыбу, но и изменить свое сознание».

Также премьер-министр на встрече с общественностью в Петропавловке-Камчатском обсудил с главой региона и представителями авиакомпаний проблемы малой авиации.

Глава Камчатского края Владимир Солодов акцентировал, что малая авиация, особенно вертолетный парк, для региона имеет особое значение.

«Для Камчатки вертолеты — это жизненная необходимость. Они осуществляют и санитарные вылеты, и тушение пожаров, и доставку наших жителей в самые отдаленные села», — сказал глава региона.

Руководитель крупнейшей в России частной вертолетной компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин обратился к главе российского правительства с просьбой предусмотреть помощь таким предприятиям в обновлении авиационного парка и осуществлении нерегулярных перевозок.

«По территории Камчатки можно перемещаться в основном только авиационным путем. Наземное транспортное сообщение здесь пока только развивается. Коэффициент авиаперевозок населения у нас, наверное, один из самых высоких по Дальнему Востоку. Выше только в Якутии. Но все воздушные суда на Камчатке уже подходят в предельному сроку эксплуатации. Одно из решений — помощь авиакомпаниям в обновлении парка воздушных судов. Такая возможность есть по постановлению правительства от 13 декабря 2011 года, по которому предоставляется субсидия по лизинговым платежам на приобретение воздушных судов. Но в данном постановлении указаны только самолеты, вертолетов там нет. А у нас без вертолетов никуда», — сказал Виктор Сиротин.

Он также попросил предусмотреть поддержку нерегулярного авиационного сообщения в труднодоступных районах и регионах Крайнего Севера.

«Регулярность на Камчатке зависит только от погодных условий и возможности приема аэропортов, которые находятся в удаленных поселках края. Регулярность перевозок у нас, можно сказать, условная. Если есть погода — однозначно вертолет и самолет летят, здесь вопросов не возникает», — сказал руководитель предприятия.

Михаил Мишустин согласился с авиатором и поставил правительству задачу продумать меры поддержки малой авиации.

«Абсолютно очевидно, что к Камчатке особое отношение с точки зрения возможности регулярных рейсов. Очевидно, что они просто не могут здесь быть регулярными. Посмотрим, что мы можем сделать. Я соответствующее поручение по возвращению дам и правительству России, и коллегам из Министерства транспорта. И в целом посмотрим, что мы сможем сделать по субсидированию, для того, чтобы услуги малой авиации были доступны здесь, для жителей Камчатки. Чтобы, когда погода позволяет, все могли и работать, и отдыхать, и заниматься туристическими поездками. Давайте мы по приезду поручим нашим ведомствам проработать этот вопрос», — сказал глава кабинета министров.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин прибыл на Камчатку в четверг, 13 августа. Он посетил ряд объектов, в том числе краевую больницу имени Лукашевского и рыболовецкий колхоз имени Ленина, а также провел совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.