Мишустин призвал вернуть романтику на Камчатку

"Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки — потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", — сказал Мишустин.