Мишустин призвал вернуть романтику на Камчатку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае указал на снижение количества молодежи в регионе и призвал вернуть на полуостров романтику советских времен.
Он отметил, что в 70-х годах прошлого века на Камчатке проживало свыше 400 тыс. человек, 30% из которых были молодежью. По словам главы кабмина, в настоящее время в крае насчитывается около 60 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет, что примерно на 10% меньше, чем в советское время.
"Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки — потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", — сказал Мишустин.