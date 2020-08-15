Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Мишустин призвал вернуть советскую романтику для притока молодежи на Камчатку 

Газета.Ru и ещё 6 32 минуты назад
Мишустин призвал вернуть романтику на Камчатку
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае указал на снижение количества молодежи в регионе и призвал вернуть на полуостров романтику советских времен.
Он отметил, что в 70-х годах прошлого века на Камчатке проживало свыше 400 тыс. человек, 30% из которых были молодежью. По словам главы кабмина, в настоящее время в крае насчитывается около 60 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет, что примерно на 10% меньше, чем в советское время.

"Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки — потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", — сказал Мишустин.

Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Газета.Ru: последние новости
Киев попросил украинцев повременить с поездками в Белоруссию Киев попросил украинцев повременить с поездками в Белоруссию США в ближайшие дни начнут возвращать санкции против Ирана США в ближайшие дни начнут возвращать санкции против Ирана ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Камчатский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены в душе
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены в душе
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
Задавала неудобные вопросы: подробности трагедии с Легкоступовой
Задавала неудобные вопросы: подробности трагедии с Легкоступовой
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение