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МИД РФ предложил Трампу ознакомиться с инициативой Путина по Ирану, пока Помпео занят 

ТАСС и ещё 2 35 минут назад
«Пока Помпео занят»: Путин сделал Трампу предложение
Фото: РИА Новости
МИД РФ призвал президента США Дональда Трампа ознакомиться с предложением президента России Владимира Путина о проведении в формате онлайн саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Германии и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), прикрепив в своем аккаунте в Twitter ссылку на соответствующий документ, опубликованный на английском языке.

"Президент США Дональд Трамп, мы слышали, что вы не были информированы о предложении президента России. В двух словах: мы предлагаем обеспечить безопасность в Персидском заливе", — говорится в сообщении российского дипведомства.

"Сохраняйте спокойствие и следуйте за аккаунтом МИД РФ в Twitter, чтобы оставаться информированным, когда госсекретарь США Майкл Помпео занят", — добавили в МИД РФ.

Трамп в пятницу сообщил журналистам, что его еще не информировали о предложении президента Путина.
Ранее в пятницу Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран — постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД.
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Комментарии 7
Политика , В мире , США , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Германия , Иран
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