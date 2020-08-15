«Пока Помпео занят»: Путин сделал Трампу предложение

"Президент США Дональд Трамп, мы слышали, что вы не были информированы о предложении президента России. В двух словах: мы предлагаем обеспечить безопасность в Персидском заливе", — говорится в сообщении российского дипведомства.

"Сохраняйте спокойствие и следуйте за аккаунтом МИД РФ в Twitter, чтобы оставаться информированным, когда госсекретарь США Майкл Помпео занят", — добавили в МИД РФ.

Трамп в пятницу сообщил журналистам, что его еще не информировали о предложении президента Путина.

Ранее в пятницу Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран — постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД.