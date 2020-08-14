Лавров отчитался о доходах

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам 2019 года задекларировал доход в 8 489 293 рубля и 77 копеек, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.

Супруга министра за то же время заработала 353 233 рубля, также она владеет автомобилем Skoda Superb. У самого министра в личном владении транспортные средства не задекларированы.

В совместном владении супругов находятся земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра.

Такие же данные относительно имущества министра содержались и в прошлогодней декларации. Доход Лаврова при этом вырос по сравнению с 2018 годом примерно на 1, 149 миллиона рублей.