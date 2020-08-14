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Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год 

Российская Газета и ещё 4 3 часа назад
Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год
Фото: РИА Новости
Правительство опубликовало данные деклараций, поданные членами кабинета министров за 2019 год. Доход премьер-министра Михаила Мишустина в прошлом году составил 18,2 млн руб. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заработал 9,4 млн рублей.
Среди вице-премьеров высокие доходы у Дмитрия Чернышенко (более 432,3 млн рублей) и вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева (около 180 млн рублей). У вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко доход составил 35,7 млн рублей.
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заработала 26,5 млн рублей, вице-премьер Марат Хуснуллин — 17,4 млн рублей.
Курирующая социальный блок правительства России вице-премьер Татьяна Голикова указала в декларации в 2019 году году 14,8 млн рублей.
Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший больше 586 млн рублей. При этом меньше всех среди действующих членов правительства в 2019 году заработал глава Минспорта Олег Матыцин — в декларации значится доход в размере 934,7 тысяч рублей.
Глава МИД Сергей Лавров задекларировал 8,4 млн рублей, министр обороны Сергей Шойгу — 12,5 млн рублей, глава МВД Владимир Колокольцев — 12,8 млн рублей. Глава МЧС Евгений Зиничев указал в своей декларации за 2019 год доход чуть больше 8 млн рублей. В силовом блоке правительства наибольший доход — у главы Минюста РФ Константин Чуйченко — 17,8 млн рублей.
В экономическом блоке правительства министр финансов Антон Силуанов за 2019 год заработал чуть больше 28 млн рублей, а министр экономического развития Максим Решетников — 7,5 млн рублей.
Среди министров социального блока самый большой доход задекларировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков: он заработал за прошлый год почти 14,7 млн рублей. На втором месте оказалась министр культуры Ольга Любимова — 7,2 млн рублей. На третьем месте — министр науки и высшего образования Валерий Фальков — 6,5 млн рублей. Далее следуют глава Минздрава Михаил Мурашко с 4,8 млн рублей и глава Минпросвещения Сергей Кравцов с 2,6 млн рублей.
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев за 2019 год задекларировал 90,7 млн рублей.
Директор департамента пресс-службы и референтуры — пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заработал в прошлом году 6,5 млн рублей.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Шойгу , Максут Шадаев , Антон Силуанов , Марат Хуснуллин , Ольга Любимова , Максим Решетников , Татьяна Голикова , Юрий Трутнев , Виктория Абрамченко , Антон Котяков , Константин Чуйченко , Денис Мантуров , Андрей Белоусов , Владимир Колокольцев , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин , Валерий Фальков , Михаил Мурашко , Сергей Лавров , Олег Матыцин , Евгений Зиничев , Сергей Кравцов , Минпромторг , Минспорта , Минздрав РФ , МИД , Минкомсвязи РФ , МЧС , Минюст РФ , Правительство РФ , МВД
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