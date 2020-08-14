Володин отчитался о доходах за 2019 год 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2019 год указал доход в 100,2 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, председатель палаты в своей декларации указал, что в его индивидуальном пользовании имеется земельный участок, жилой и два гостевых дома, один из них — с тремя машино-местами, квартира, машино-место, по две нежилые и хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение. Также Володин арендует один земельный участок.

В 2018 году спикер палаты указал доход в размере 71,7 миллиона рублей, больше половины этой суммы, почти 39 миллионов, он направил на благотворительность. По словам его советника Анастасии Кашеваровой, в 2019 году Володин пожертвовал на различные цели более 45 миллионов рублей.