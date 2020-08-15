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Украина выразила сожаление из-за передачи Белоруссией задержанных россиян 

РИА Новости и ещё 18 3 часа назад
Украина выразила сожаление из-за решения Белоруссии
Фото: Reuters
Украина "с сожалением" воспринимает решение Белоруссии передать России 32 задержанных граждан, Киев ожидал "более юридически корректного и взвешенного решения", передает в пятницу офис президента страны.
Генпрокуратура ранее в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", — передает пресс-служба офиса президента в Telegram.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ
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