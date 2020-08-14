«Вопрос срочный»: Путин созывает экстренный саммит Совбеза ООН 

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Тема встречи — рост напряженности вокруг иранской ядерной программы.

«Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Россия сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) от 2015 года, и напомнил, что представленная Москвой в 2019 году обновленная Концепция безопасности в зоне Персидского залива содержит конкретные пути для разрешения проблем в регионе.

Российский лидер также предложил договориться о параметрах совместной работы по обеспечению безопасности в зоне Персидского залива.

«Вопрос срочный», — подчеркнул Владимир Путин.