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«Вопрос срочный»: Путин созывает экстренный саммит Совбеза ООН 

Вероника Полынина 1 час назад
«Вопрос срочный»: Путин созывает экстренный саммит Совбеза ООН
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу лидеров стран — членов Совбеза ООН при участии Германии и Ирана, сообщается на сайте Кремля.
Тема встречи — рост напряженности вокруг иранской ядерной программы.

«Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Россия сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) от 2015 года, и напомнил, что представленная Москвой в 2019 году обновленная Концепция безопасности в зоне Персидского залива содержит конкретные пути для разрешения проблем в регионе.
Российский лидер также предложил договориться о параметрах совместной работы по обеспечению безопасности в зоне Персидского залива.

«Вопрос срочный», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщал «Рамблер», соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, ранее введенных против него. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки. В начале 2020 года после убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран заявил, что также не намерен больше придерживаться СВПД.
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Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совбез ООН , Германия , Иран
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