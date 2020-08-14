Путин предложил провести встречу глав стран-членов ООН

"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", — говорится в заявлении Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.