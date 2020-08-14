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Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран-членов ООН 

РИА Новости 1 час назад
Путин предложил провести встречу глав стран-членов ООН
Фото: РИА Новости
Россия предлагает в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета безопасности ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации при обсуждении иранского вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", — говорится в заявлении Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

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Политика , Владимир Путин , Совбез ООН , ООН , Германия , Иран
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