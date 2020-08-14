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В России могут засекретить всю информацию об оборонной сфере 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В РФ могут засекретить всю информацию об оборонке
Фото: РИА Новости
Министерство обороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере. Об этом говорится в поправках на портале правовой информации.
Инициативой предлагается отнести все данные, которые не являются государственной тайной, к категории конфиденциальной, сделать служебной тайной и охранять ее как семейную, адвокатскую или врачебную тайну.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван обеспечить защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в процессе работы госорганов.
Закон о гостайне не обеспечивает безопасность этих данных, поэтому в СМИ порой появляются сообщения о создании военной техники, вооружения и.т.д.
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Политика , Армия , Министерство обороны
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