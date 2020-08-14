Путин признал рост безработицы в России 

Президент России Владимир Путин признал, что безработица в стране немного подросла. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране», — констатировал глава государства.

По его словам, до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы. Одновременно Путин указал, что в стране есть все предпосылки, чтобы решить этот вопрос, но не стал уточнять о чем идет речь.

В то же время в Минтруде говорят, что кризис на рынке труда удалось преодолеть. Сейчас, по подсчетам министерства, в стране официально признаны безработными 3,39 миллиона человек. Еще примерно 0,4 процента сотрудников могут уволить в ближайшее время.

После снятия карантинных ограничений россиянам перестало хватать свободных вакансий. Худшее положение зафиксировано в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии на одну вакансию претендуют 543,1 человека, в Чечне — 72,3 человека, в Дагестане — 63,1 человека.