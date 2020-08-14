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СМИ: российского дипломата задержали в Чехии 

ТАСС и ещё 1 24 минуты назад
Российского дипломата задержали в Чехии
Фото: РИА Новости
Российский дипломат был задержан чешской полицией в июне текущего года за совершение незаконной сделки по покупке боеприпасов. Об этом информировало в пятницу Чешское радио.
Дипломат был задержан в городе Ржичаны близ Праги. Полицейские утверждают, что он незаконно покупал патроны для снайперской винтовки и другие виды боеприпасов. Так как сотрудник российского посольства обладал дипломатическим иммунитетом, его вскоре отпустили.
Согласно информации радио, речь идет об одном из сотрудников отдела военного атташе посольства РФ. Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию.
Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
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Политика , ИТАР-ТАСС , Прага , Чехия
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