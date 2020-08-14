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Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск 

РИА Новости 6 часов назад
Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
Фото: РИА Новости
Супруга и два сына врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прибыли в Хабаровск.
Видео встречи семьи Дегтярев опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На нем видно, как врио губернатора встречает супругу, с ней сын-подросток и младший ребенок в коляске. Их окружают журналисты с видео— и фотокамерами.

"Прилетели любимые мои", — написал Дегтярев.

В конце июля он сообщал, что в ближайшие несколько недель ждет приезда в Хабаровск жены с младшим сыном. Всего у него четверо сыновей. Дегтярев отмечал, что основная сложность в вопросах переезда связана с началом учебного года у детей.
Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В Хабаровск он прибыл 21 июля.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Хабаровск , Хабаровский Край
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