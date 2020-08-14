Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск 

Видео встречи семьи Дегтярев опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На нем видно, как врио губернатора встречает супругу, с ней сын-подросток и младший ребенок в коляске. Их окружают журналисты с видео— и фотокамерами.

"Прилетели любимые мои", — написал Дегтярев.

В конце июля он сообщал, что в ближайшие несколько недель ждет приезда в Хабаровск жены с младшим сыном. Всего у него четверо сыновей. Дегтярев отмечал, что основная сложность в вопросах переезда связана с началом учебного года у детей.