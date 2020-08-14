«Из Польши с ненавистью»: на Россию готовится атака 

Русофобское крыло в ЕП готово воспользоваться любым поводом — и даже отсутствием такового — для призывов к новым санкциям против России. Не думаю, что этот призыв будет поддержан большинством в ЕС. Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 13, 2020