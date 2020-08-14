«Из Польши с ненавистью»: на Россию готовится атака 

Призыв ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии — антироссийский рефлекс европейских элит. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
Русофобское крыло в ЕП готово воспользоваться любым поводом — и даже отсутствием такового — для призывов к новым санкциям против России. Не думаю, что этот призыв будет поддержан большинством в ЕС. Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 13, 2020
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера польский депутат Европейского парламента (ЕП) Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции за события в Белоруссии против России, чтобы нейтрализовать роль российского вмешательства в белорусские дела и позволить белорусам самостоятельно строить демократию.
«Из Польши с ненавистью», — прокомментировал в тот же день Пушков, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике.
Он назвал призыв Сариуша-Вольского абсурдным и очередной демонстрацией рефлекса европейских элит обвинять Россию во всем под любым предлогом или без предлога.
Также сенатор назвал его пока что холостым выстрелом, потому что едва ли большинство в Европейском союзе (ЕС) поддержит этот призыв, однако отметил, что в Польше немало ненавистников России, подобных Сариушу-Вольскому, и посетовал на то, что в некоторых странах Евросоюза к ним прислушиваются.