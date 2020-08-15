Россия потребовала публичных извинений от Минска

Минску следует извиниться за надуманные обвинения в подготовке провокаций на территории Белоруссии с задержанием 32 россиян. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин . Он считает, что-либо белорусские силовики должны признать, что работают непрофессионально, либо все причастные к задержанию уйти в отставку.

Как предполагает Затулин, сейчас в Минске всеми силами будут пытаться сгладить провокацию.

«Это признак того, что Лукашенко пытается исправить впечатление от того, что он успел натворить — так же, как было и раньше», — цитирует слова депутата «Известия».

Затулин убежден, что власти Белоруссии, которые ранее публично обвиняли Россию в провокации, теперь также публично должны принести извинения. «Лица из окружения лидера республики, активничавшие по этому поводу, должны подать в отставку, — считает депутат. — Если это всё оказалось ложью, то они либо действовали против российско-белорусских отношений, либо непрофессионально выполняли свою работу».