Акции протеста против насилия силовиков проходят в Белоруссии 

Акции протеста против издевательств и избиений со стороны силовиков проходят в Минске и других городах Белоруссии , передает портал TUT.BY. Люди выстраиваются в цепь в знак солидарности задержанных на массовых акциях против итогов выборов.

Забастовки начались на крупных белорусских предприятиях. В частности, на мебельной фабрике «ЗОВ» в Гродно , в столичном электротехническом заводе имени Козлова, в Минскэнерго, в гродненском Химволокно, на БелАЭС в Островце,

в Нафтан и Полимир, пишет телеграм-канал Нахта Life.

К протестам присоединили врачи одной из больниц. Они выстроились в цепь рядом с универмагом «Беларусь», в районе, где расположена 5-я городская клиническая больница. Участники акции протестуют против жестокого обращения милиции с задержанными участниками демонстраций оппозиции, которые начались в стране после президентских выборов. Люди держат в руках плакаты: «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия».