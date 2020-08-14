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Белоруссия в огне. Главное

Акции протеста против насилия силовиков проходят в Белоруссии 

BFM.RU и ещё 4 14 августа 2020
Акции протеста против насилия силовиков проходят в Белоруссии
Фото: News.ru
Акции протеста против издевательств и избиений со стороны силовиков проходят в Минске и других городах Белоруссии, передает портал TUT.BY. Люди выстраиваются в цепь в знак солидарности задержанных на массовых акциях против итогов выборов.
Забастовки начались на крупных белорусских предприятиях. В частности, на мебельной фабрике «ЗОВ» в Гродно, в столичном электротехническом заводе имени Козлова, в Минскэнерго, в гродненском Химволокно, на БелАЭС в Островце,
в Нафтан и Полимир, пишет телеграм-канал Нахта Life.
К протестам присоединили врачи одной из больниц. Они выстроились в цепь рядом с универмагом «Беларусь», в районе, где расположена 5-я городская клиническая больница. Участники акции протестуют против жестокого обращения милиции с задержанными участниками демонстраций оппозиции, которые начались в стране после президентских выборов. Люди держат в руках плакаты: «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия».
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки активистов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — порядка 10%.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , МВД , Гродно , Минск
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