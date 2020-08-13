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В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
В МИД надеются на стабилизацию ситуации в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Комментарии 1
Политика , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Центризбирком России
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