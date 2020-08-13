Захарова: претензии США к РФ бездоказательны

Мария Захарова. Распространение надуманных и бездоказательных заявлений о вмешательстве России во внутренние дела США в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вызывает сожаление. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ

"Никаких реальных свидетельств воздействия российского государства на избирательные и вообще какие-либо внутренние процессы в США не было и не может быть, — сказала она. — Конечно, вызывает сожаление, что подобные инсинуации продолжают распространяться даже сейчас, когда США и весь мир сталкиваются с вызовом в виде коронавирусной инфекции и его социально-экономическими последствиями".

Дипломат отметила важность международного сотрудничества в условиях продолжающегося кризиса, связанного с распространением коронавируса.

"Мы убеждены, что в таких условиях важно объединять усилия мирового сообщества, а не предъявлять другим странам ничем не подкрепленные политизированные претензии", — подчеркнула она.

Захарова также прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео от 10 августа об операциях по воздействию на общественное мнение в США, в которые якобы вовлечена Россия.

"Ничего нового применительно к нашей стране в этом заявлении мы не услышали", — указала она, добавив, что подобные обвинения в адрес РФ стали "своего рода ритуальной практикой" для американских официальных лиц.

10 августа в эфире телеканала Newsmax TV Помпео заявил, что Иран, Китай и Россия предпринимают попытки распространения заведомо ложной информации с целью влияния на настроения американцев и исход предстоящих президентских выборов в стране.