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Шнурова назначили доверенным лицом лидера Партии Роста 

Lenta.ru и ещё 2 53 минуты назад
Шнуров получил новую должность
Фото: РИА Новости
Музыканта Сергея Шнурова назначили доверенным лицом лидера Партии Роста Бориса Титова на выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщает портал URA.RU.
Политик провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой рассказал, что теперь Шнуров может агитировать за него. Он также выразил уверенность, что вместе с артистом партия будет развиваться, а между ним и десятью сопредседателями, в число которых входит исполнитель, не будет никаких разногласий и конкуренции.
О том, что Шнуров стал сопредседателем Партии Роста, стало известно 7 июля. Он вступил в партию 20 февраля. Лидер политического объединения Титов вручил ему партийный билет на съезде в Санкт-Петербурге. Комментируя вступление в партию, Шнуров заявил, что его жизнь «завернула странным поворотом». В конце июня артист был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего объявил о планах объединить русских по всему миру.
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Политика , Другое , Сергей Шнуров , Борис Титов , РИА Ura.ru , Москва , Челябинская Область
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