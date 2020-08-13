В РФ отреагировали на вторжение в «Яндекс» в Минске

Россия не должна оставить без внимания вооруженное вторжение в белорусский офис компании «Яндекс» Минске . Так на ситуацию отреагировал член комитета Госдумы по информационной политике Артем Горелкин в своем Telegram-канале.

По словам Горелкина, белорусские власти хвастались, что смогли привлечь много резидентов в свой парк высоких технологий, обеспечив им особый правовой режим.

«Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения», — сказал он.

Депутат добавил, что Россия должна защищать компании, на которые напали в Белоруссии, и никому в стране не должно быть все равно. Он призвал Москву потребовать от Минска «немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении "Яндекса"». Горелкин также выразил надежду, что никто из сотрудников компании не пострадает.