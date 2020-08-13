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В России отреагировали на вооруженное вторжение в белорусский офис «Яндекса» 

Lenta.ru 1 час назад
В РФ отреагировали на вторжение в «Яндекс» в Минске
Фото: РИА Новости
Россия не должна оставить без внимания вооруженное вторжение в белорусский офис компании «Яндекс» в Минске. Так на ситуацию отреагировал член комитета Госдумы по информационной политике Артем Горелкин в своем Telegram-канале.
По словам Горелкина, белорусские власти хвастались, что смогли привлечь много резидентов в свой парк высоких технологий, обеспечив им особый правовой режим.

«Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения», — сказал он.

Депутат добавил, что Россия должна защищать компании, на которые напали в Белоруссии, и никому в стране не должно быть все равно. Он призвал Москву потребовать от Минска «немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении "Яндекса"». Горелкин также выразил надежду, что никто из сотрудников компании не пострадает.
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Политика , Белоруссия в огне , Госдума , Яндекс , Минск
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