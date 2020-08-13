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Словения призвала к новым выборам в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Словения призвала к новым выборам в Белоруссии
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Словении Янез Янша призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии, пишет ТАСС.
"Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы", — сказал Янша.
Премьер добавил, что выборы должны проходить в присутствии международных наблюдателей.
Ранее с аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
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Политика , В мире , Кавказ , СНГ , США
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