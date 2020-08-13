Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа 

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему белорусские силовики демонстрируют такю жестокость по отношению к участникам акций протеста.
«В предотвращении революции что главное? Чтобы силовики не перешли на сторону протеста. А как же они теперь перейдут на сторону протеста, когда им дали карт-бланш мочить все, что движется, и они с наслаждением это делают. После такой вечеринки победивший протест снес бы головы всем погонам поголовно. Поэтому на его сторону они никогда не перейдут», — написала она.
Она подчеркнула, что одновременно заигрывать с силовиками и демократической общественностью невозможно, и Александр Лукашенко это понимает.
Ранее президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов предположил, что победа над протестом в Белоруссии станет пирровой победой для Лукашенко.