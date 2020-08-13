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ЕС и США против Белоруссии: спасет ли Путин Лукашенко? 

Артём Кульша 27 минут назад
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин применил тактику политического айкидо в отношении Белоруссии. Об этом сообщает «Взгляд».
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9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план по преодолению ситуации в Белоруссии. Он подразумевает прекращение применения силы властями по отношению к протестующим, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества.
Сегодня «Взгляд» интерпретировал это таким образом, что Лукашенко было предложено отказаться от власти. Издание выразило уверенность, что тот этого не сделает, США и Европейский союз (ЕС) введут новые санкции в отношении Белоруссии и Лукашенко лично, а главным выгодоприобретателем от этого станет Путин.

«По сути, мы наблюдаем блестящее применение тактики политического айкидо со стороны хозяина Кремля», — сообщил «Взгляд».

Политическое айкидо в данном случае заключается в том, что российский президент не поддерживает действия Лукашенко, не вмешивается во внутренние дела Белоруссии и наблюдает за тем, как Минск, Брюссель и Вашингтон обнуляют результаты нескольких лет антироссийского по сути сближения.
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Политика , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , США
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